"Нужен ли Кубок Лиги клубам? Нужны ли дополнительные матчи? Думаю, что да. Раз мы отстранены от еврокубков, конечно же, нам нужно больше играть. Если в Англии играют команды по 60-70 игр, то наши 30 игр в чемпионате и около 10 игр в Кубке России, это даже маловато", - заявил Аленичев.
Напомним, после отстранения российских клубов от еврокубков было предложено создать Кубок РПЛ для заполнения свободных дат.
Дмитрий Аленичев с 2015 года до 2016 года возглавлял "Спартак". С его помощью "красно-белые" сумели попасть в квалификационный раунд Лиги Европы. В групповой этап москвичи не смогли пройти после поражения от кипрского АЕК. После Аленичев подал в отставку.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Аленичев - о кубке РПЛ: он нужен. Нам нужно больше играть
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