Матчи Скрыть

Сделать ставку

Аленичев - о кубке РПЛ: он нужен. Нам нужно больше играть

Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился мнением о создании Кубка лиги.
Фото: GETTY IMAGES
"Нужен ли Кубок Лиги клубам? Нужны ли дополнительные матчи? Думаю, что да. Раз мы отстранены от еврокубков, конечно же, нам нужно больше играть. Если в Англии играют команды по 60-70 игр, то наши 30 игр в чемпионате и около 10 игр в Кубке России, это даже маловато", - заявил Аленичев.

Напомним, после отстранения российских клубов от еврокубков было предложено создать Кубок РПЛ для заполнения свободных дат.

Дмитрий Аленичев с 2015 года до 2016 года возглавлял "Спартак". С его помощью "красно-белые" сумели попасть в квалификационный раунд Лиги Европы. В групповой этап москвичи не смогли пройти после поражения от кипрского АЕК. После Аленичев подал в отставку.

Источник: "Спорт-Экспресс"


Аленичев Кубок РПЛ
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Аленичев - о кубке РПЛ: он нужен. Нам нужно больше играть
Бердыев: почему у "Краснодара" нет Макарова, Лесового, Бакаева? Уткин и Шапи не нужны. Где личности? 2
Зобнин - о Суперкубке: нужно победить "Зенит" и все 4
Дюков - о Fan ID: Минспорта и Минцифры обещают бонусы 3
Тарасов - об изменах: идите в жопу от моей семьи, оставьте нас в покое 2
Орлов: в РПЛ должно быть 18 команд или больше 1
"Порой ради битвы с настоящим злом нужно оказаться в его логове". "Спартак" анонсировал матч против "Зенита" 17
Титов: Fan ID нужно отменять 1
"Фиорентина" Кокорина подписала экс-нападающего "Реала" Йовича 2
Анхель Ди Мария официально стал игроком "Ювентуса"
Титов — об Абаскале: хочется, чтобы у него получилось
"Каррера тоже у Аленичева фишки расставлял, а потом раз и первое место". Тихонов - о назначении Абаскаля
Тихонов - об уходе Бакаева: наверное, материальный вопрос был главным. Зелимхан бы пригодился любой команде
Тихонов: нам сегодня было тяжело, у "Зенита" команда помоложе 6
Широков: думаю, что у Кассьерры и Родригао все должно сложиться в "Зените"
Быстров - о победе над "Спартаком" в матче ветеранов: говорят, что у нас стоял автобус? Отличный автобус! Главное победа 7
Терюшков: Гулиев - хороший опорник, а Давыдов хочет проявить себя спустя большое время забвения
Комбаров - о поражении от "Зенита" в матче ветеранов: тяжело забить, когда в воротах автобус 7
Голы Широкова и Кержакова принесли "Зениту" победу над "Спартаком" в матче легенд 36
Гулиев - о переходе в "Химки": самое главное, что клуб был во мне заинтересован
Источник: зарплата Фукса в ЦСКА сокращена вдвое до его возвращения в расположение клуба 1
"Химки" объявили о переходе Гулиева
Медведев: в игроках "Зенита" заинтересованы не только бразильские, но и европейские клубы 1
Зарема: моралисты-противники пива сами не прочь выпить в ВИП-ложах, но простым людям разрешается только квас и морс 3
Бердыев: хорошо отношусь к Семаку, но не вижу следующего шага 4
Саплинов проходит медосмотр в "Рубине"
Стали известны стартовые составы на матч легенд "Зенита" и "Спартака" 14
ЦСКА объявил об уходе Н’Диайе в новую аренду 1
Источник: защитник "Краснодара" Чернов вернется в "Ростов" 1
Абаскаль: поставить тот футбол, который мы хотим, не получится за короткое время 5
Все новости
-