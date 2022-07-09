- Безусловно, ожидаю интересного матча за Суперкубок - обе команды будут серьезно настроены, сезон начинается, нужно сразу себя показать. Сильнее будет тот, кто лучше подготовится. Конечно, у "Зенита" есть определенное преимущество в мастерстве футболистов, которые приехали из Бразилии, и в наигранности состава. А у "Спартака", в свою очередь, присутствует элемент неожиданности и желание доказать свою правоту. Так что матч будет зрелищным, скоростным и силовым, - передает слова Колоскова Sport24.
9 июля петербургский "Зенит" и московский "Спартак" встретятся в матче за Суперкубок России. Игра пройдет на "Газпром Арене" и начнется в 19:00 по московскому времени. В прошедшем сезоне сине-бело-голубые стали чемпионами страны, а в Кубке России выбыли на стадии 1/4 финала, уступив владикавказской "Алании" в серии пенальти после ничьей 2:2. Красно-белые стали обладателями Кубка, заняв при этом в чемпионате России десятое место с 38 набранными очками в 30 матчах. В июне в "Спартаке" сменился главный тренер - 49-летнего итальянца Паоло Ваноли сменил на этом посту 33-летний испанец Гильермо Абаскаль.
Колосков - о матче за Суперкубок: у "Зенита" есть преимущество в мастерстве, у "Спартака" - элемент неожиданности
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал предстоящую встречу "Зенита" и "Спартака" в матче за Суперкубок России.
Фото: ТАСС