"Наверное, "Зенит" фаворит [в матче Суперкубка России] из-за домашнего стадиона и победы в прошлом сезоне в чемпионате России. У петербуржцев изменений немного", - цитирует Парфенова "РБ Спорт".
"Спартак" поборется с "Зенитом" за Суперкубок России сегодня – встреча пройдет в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Ранее красно-белые поднимали над головой национальный Суперкубок в 2017 году после чемпионского сезона Российской Премьер-лиги.
Экс-игрок "Спартака" Парфенов – о Суперкубке: "Зенит" — фаворит из-за домашнего стадиона
Наставник "Родины" и бывший футболист "Спартака" Дмитрий Парфенов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России.
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