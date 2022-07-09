- Я хотел интриги, но, к сожалению, ее не было. Почему? Потому что "Зенит" сильнее. Хотя "Спартак" тоже временами неплохо выглядел. До первых двух ошибок "Спартак" действовал неплохо - старались играть на равных. Класс футболистов сказался. Когда с "Зенитом" делаешь такие ошибки - это до свидания, - передает слова Быстрова "Чемпионат".
9 июля на петербургской "Газпром Арене" состоялся матч за Суперкубок России-2022, в котором встретились московский "Спартак" и местный "Зенит". Разгромную победу со счетом 4:0 одержали сине-бело-голубые. Ничейный счет продержался до 29 минуты матча, после чего петербуржцы забили два гола в течение пяти минут.
Быстров: хотел интриги, но ее, к сожалению, не было. "Зенит" сильнее "Спартака"
Экс-полузащитник "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров прокомментировал результат матча за Суперкубок России между сине-бело-голубыми и красно-белыми (4:0 в пользу "Зенита").
Фото: МатчТВ