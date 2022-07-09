- Не ожидали, что так легко обыграем сегодня. Рады победе, - передает слова Караваева РБК.
"Зенит" разгромил московский "Спартак" со счетом 4:0 в матче за Суперкубок России. До перерыва хозяева поля забили дважды - усилиями Ивана Сергеева на 29 минуте и Малкома на 34 минуте. Во втором тайме в сетку ворот красно-белых влетели еще два мяча - на 46 минуте точным ударом отметился бразильский полузащитник Вендел, а на 90+3 минуте точку в матче поставил колумбийский нападающий Матео Кассьерра.
Караваев - о победе "Зенита" над "Спартаком": не ожидали, что так легко обыграем
Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев прокомментировал разгромную победу своего клуба над "Спартаком" в матче за Суперкубок России (4:0).
Фото: ФК "Зенит"