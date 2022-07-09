- Это был очень тяжелый матч для "Спартака". Главный тренер только пришел в команду. Что я заметил - но это старая проблема в команде - так это недостаток индивидуального мастерства. Это главная проблема, - передает слова Камоцци Metaratings.ru.
9 июля московский "Спартак" уступил петербургскому "Зениту" на "Газпром Арене" в матче за Суперкубок России-2022 с разгромным счетом 0:4. Эта игра стала первой официальной для красно-белых под руководством нового главного тренера - 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля.
Абаскаль дебютировал в "Спартаке" с поражения 0:4 и повторил клубный антирекорд
Камоцци: главная проблема "Спартака" - недостаток индивидуального мастерства
Экс-советник владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци назвал причины поражения красно-белых от "Зенита" в матче за Суперкубок России.
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