Напомним, колумбийский нападающий провел два матча за петербуржцев и забил два гола, выходя на замену.
"У нас есть категория игроков, которая носит почетное прозвище Скорострельщик. Это, например, Саша Ерохин, который выходит и за короткое время отличается, чуть ли не рекорд держит российский по этому показателю. Ну а Кассьерра забил в первом матче за "Зенит". На исходе игры. Молодец, сделал 4:0 счет. Наш новый скорострельщик", - цитирует Медведева РИА Новости.
Накануне "Зенит" разгромил "Спартак" в матче за Суперкубок России. Игра на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:0. Также в этом матче отличились Иван Сергеев, Малком и Вендел.
Свой следующий матч "Зенит" проведет 15 июля. В 1-м туре нового сезона Российской Премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака в гостях сыграют против "Химок". Стартовый свисток в этой встрече прозвучит в 20:00 мск.
Гендиректор "Зенита": Кассьерра - наш новый скорострельщик
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал игру новичка сине-бело-голубых Матео Кассьерры.
Фото: ФК "Зенит"