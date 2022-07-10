"Завтра [11 июля] Саплинов пройдет медосмотр в "Рубине" и подпишет контракт", — цитирует агента Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация, что Саплинов может пополнить состав "Рубина" в это межсезонье. Позднее Талаев заявил, что игрок уже прибыл в расположение казанской команды для прохождения медосмотра.
Права на Саплинова принадлежат "Ростову", но на протяжении последних двух сезонов 24-летний полузащитник играл в аренде – сначала в "Роторе", затем в "Уфе".
Агент: Саплинов 11 июля пройдет медосмотр и подпишет контракт с "Рубином"
Агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника "Ростова" Александра Саплинова, высказался о будущем футболиста.
Фото: ФК "Ротор"