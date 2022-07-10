По данным источника, ростовчане, вероятнее всего, вернут Медведева, который уже играл за южан в сезоне 2016/2017.
Отмечается, что вратарь "Ростова" Егор Бабурин следующий сезон проведет в "Торпедо" на правах аренды.
Ранее "Рубин" объявил о продлении контракта с Медведевым. Новое соглашение рассчитано на 3 года.
Казанцы по итогам минувшего сезона Российской Премьер-лиги оказались в зоне прямого вылета и покинули элитный дивизион.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: голкипер "Рубина" Медведев вернется в "Ростов"
"Ростов" нацелен на приобретение голкипера "Рубина" Никиты Медведева.
Фото: РПЛ