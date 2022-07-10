"Я бы не сказал, что интрига в борьбе за чемпионство мертва. "Зенит" как играл раньше, так и играет, очень сильная команда. Но будет интересно с ними побороться, бросить им вызов", - цитирует Хапова Sport24.
Ранее "Зенит" крупно переиграл "Спартак" на "Газпром Арене" в матче за Суперкубок России. Подопечные Сергея Семака третий год подряд поднимают над головой этот трофей - до этого питерцы дважды одержали победу над "Локомотивом".
Тренер "Локомотива" Хапов: будет интересно побороться с "Зенитом" за чемпионство в РПЛ
Тренер "Локомотива" Заур Хапов высказался об интриге в борьбе за чемпионство РПЛ в предстоящем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"