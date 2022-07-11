"Али Соу покидает "Ростов", он приостановил контракт на год. Сейчас обсуждаем детали с "Ростовом".
Где Соу продолжит карьеру? В Турции, как раз ведем переговоры", - приводит слова агента РБ Спорт.
Напомним, ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.
Гамбийский нападающий Али Соу выступает за "Ростов" с 2021 года. В минувшем сезоне 28-летний футболист провел за донской клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Контракт Соу с "Ростовом" рассчитан до лета 2025 года, портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,5 млн евро.
Агент Соу сообщил, что форвард приостановил контракт с "Ростовом"
Луиджи Соррентино, агент нападающего "Ростова" Али Соу, сообщил, что гамбиец воспользовался правилом ФИФА и приостановил контракт с российским клубом.
Фото: РПЛ