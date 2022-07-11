По сообщению источника, сейчас нижегородцы ведут со "Спартаком" переговоры об аренде одного из братьев Шитовых. При этом отмечается, что в договоре о будущей аренде не будет прописана опция выкупа.
В активе Шитова в завершившемся сезоне 28 матчей в составе "Спартака-2" в Первой лиге, в которых он забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего форварда в 600 тысяч евро. Контракт игрока со "Спартаком" рассчитан до 2026 года.
Ранее "Спартак" объявил о закрытии второй команды, поэтому к новому сезону форвард готовится вместе с основой.
Источник: Матч ТВ
СМИ: "Пари НН" может арендовать Владислава Шитова из "Спартака"
Нападающий "Спартака" Владислав Шитов попал в сферу интересов "Пари Нижнего Новгорода".
Фото: РПЛ