Ранее сегодня появилась информация, что Зуев и Ломовицкий продолжат карьеру в "Химках"
"Не могу отрицать, что они появятся в «Химках». Они находятся в сфере наших интересов. Ломовицкий и Зуев так же, как и другие футболисты, являются перспективными трансферными целями, но пока чего-то более конкретного сказать не могу", - приводит слова Терюшкова ТАСС.
В начале июля "Рубин" объявил о расторжении контракта с Александром Зуевым по обоюдному согласию. Зуев выступал за "Рубин" с сентября 2019 года, когда казанский клуб арендовал его из "Ростова". Летом следующего года "Рубин" оформил полноценный трансфер полузащитника.
Александр Ломовицкий официально все еще остается игроком "Рубина". Он перебрался в стан казанцев в прошлом сезоне. В его активе 13 матчей за клуб, в которых он забил один гол.
Терюшков: не могу отрицать, что Зуев и Ломовицкий появятся в "Химках"
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков подтвердил, что Александр Зуев и Александр Ломовицкий близки к переходу в клуб.
Фото: ФК "Рубин"