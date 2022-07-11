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В "Зените" прокомментировали информацию о продлении контракта с Семаком

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на слухи о том, что Сергей Семак продлил контракт с клубом.
Фото: ФК "Зенит"
Напомним, ранее сегодня "РБ Спорт" сообщил, что Семак подписал новое трехлетнее соглашение с сине-бело-голубыми.

"Семак продлил контракт на три года? Это предчувствие. Мы объявим о новом контракте, когда он будет подписан", - приводит слова Медведева Sport24.

Сергей Семак возглавляет "Зенит" с мая 2018 года. С того момента сине-бело-голубые четыре раза подряд стали чемпионами России. В последнем сезоне петербуржцы за несколько туров до конца обеспечили себе победу в чемпионате, в итоге оторвавшись от второго места на девять очков.


Зенит Медведев Семак
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