Напомним, ранее сегодня "РБ Спорт" сообщил, что Семак подписал новое трехлетнее соглашение с сине-бело-голубыми.
"Семак продлил контракт на три года? Это предчувствие. Мы объявим о новом контракте, когда он будет подписан", - приводит слова Медведева Sport24.
Сергей Семак возглавляет "Зенит" с мая 2018 года. С того момента сине-бело-голубые четыре раза подряд стали чемпионами России. В последнем сезоне петербуржцы за несколько туров до конца обеспечили себе победу в чемпионате, в итоге оторвавшись от второго места на девять очков.
В "Зените" прокомментировали информацию о продлении контракта с Семаком
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на слухи о том, что Сергей Семак продлил контракт с клубом.
Фото: ФК "Зенит"