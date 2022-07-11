По данным источника, "Локомотив" приступил к поискам форварда после того, как команду покинул Ян Кухта, который вернулся в чемпионат Чехии. В связи с этим "железнодорожники" вступили в переговоры с "Шальке" по форварду Мариусу Бюльтеру, но получили отказ от гельзенкирхенцев.
Мариус Бюльтер выступает на позиции оттянутого форварда. В марте этого года ему исполнилось 29 лет. В прошедшем сезоне нападающий провел 32 матча во второй Бундеслиге, в которых забил десять голов и отдал десять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Бюльтера в 2 млн евро. Его контракт с немецким клубом рассчитан до лета 2024 года.
Источник: РБ Спорт
Источник: "Локомотив" делал "Шальке" предложение по форварду Бюльтеру, но получил отказ
Нападающий "Шальке" Мариус Бюльтер попал в сферу интересов "Локомотива".
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