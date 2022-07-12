"Бородюку и не снилось, как мы относились к Игнашевичу. К Сергею Николаевичу относились трепетнее, как к молодому специалисту, которому надо во всём помогать, всё разжёвывать. Мы сделали всё, чтобы показать ему, что он big boss. Не было ни одной просьбы, которую мы бы не выполнили. Ни одной!" - сказал Маслов.
В 2019 году Сергей Николаевич стал старшим тренером "Торпедо". После получения лицензии Pro 18 июня 2020 года Игнашевич был утверждён главным тренером московского клуба.
В 2021 году после "ковидной" паузы команда Сергея Николаевича уступила в четырёх матчах из четырёх. После этого стороны разорвали контракт по обоюдному согласию.
С октября 2021 года Игнашевич работает главным тренером "Балтики".
Источник: "Чемпипонат"
Президент "Торпедо": Бородюку и не снилось, как мы относились к Игнашевичу
Президент "Торпедо" Денис Маслов рассказал о работе с Игнашевичем в московском клубе.
Фото: "Чемпионат"