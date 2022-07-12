Президент "Торпедо": Бородюку и не снилось, как мы относились к Игнашевичу

Президент "Торпедо" Денис Маслов рассказал о работе с Игнашевичем в московском клубе.

Фото: "Чемпионат"
"Бородюку и не снилось, как мы относились к Игнашевичу. К Сергею Николаевичу относились трепетнее, как к молодому специалисту, которому надо во всём помогать, всё разжёвывать. Мы сделали всё, чтобы показать ему, что он big boss. Не было ни одной просьбы, которую мы бы не выполнили. Ни одной!" - сказал Маслов.

В 2019 году Сергей Николаевич стал старшим тренером "Торпедо". После получения лицензии Pro 18 июня 2020 года Игнашевич был утверждён главным тренером московского клуба.

В 2021 году после "ковидной" паузы команда Сергея Николаевича уступила в четырёх матчах из четырёх. После этого стороны разорвали контракт по обоюдному согласию.

С октября 2021 года Игнашевич работает главным тренером "Балтики".

Источник: "Чемпипонат"





Торпедо Игнашевич Маслов
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Президент "Торпедо": Бородюку и не снилось, как мы относились к Игнашевичу
Карпин раскрыл задачи "Ростова" на новый сезон
Кечинов: Дзюба ещё два-три года может играть на самом высоком уровне
Источник: переход Сиприена в ЦСКА на грани срыва 1
Агент Глебова: есть ли предложения по Данилу? Надо спрашивать в "Ростове"
"Химки": Лантратов - наш основной вратарь. Он здесь счастлив 1
Источник: "Удинезе" заплатит ЦСКА 4 млн евро за Бийола 1
Карпин: в "Ростове" не осталось ни одного иностранца 4
Василий Березуцкий: работа в Медиалиге - прикол
Алексей Никитин стал игроком "Химок"
Червиченко: не уверен, что много клубов хотят Дзюбу
Божович: легионеры, уезжающие из России, – предатели 8
Карпин: если появится какой-то игрок, который нас усилит, мы от него не откажемся
Источник: Крал переходит в "Шальке" 1
Карпин: из-за Fan ID у нас точно будет проблема с посещаемостью
Силкин: новый сезон будет для "Динамо" более сложным, чем прошедший эксклюзив
1200 человек оформили карты болельщиков в Самарской области 3
ЦСКА продлил контракт с воспитанником клуба
Бразильский агент: вероятность трансфера Вендела во "Фламенго" - 70-80%
Источник: ЦСКА прошлым летом интересовался Нобоа
"Торпедо" объявило о подписании контракта с Цаллаговым
Орлов считает, что судья должен был ставить пенальти в ворота "Зенита" после падения Зиньковского 12
СМИ: парагвайский защитник Фернандес близок к переходу в "Динамо" 3
"Пусть мне господин Ткаченко ничего не советует". Орлов ответил агенту Одоевского 6
Трансляцию Суперкубка России на "Матч ТВ" посмотрело более 5 млн человек
Агент Ивана и Мантуана назвал дату прилета новичков "Зенита" в Россию
Полузащитник ЦСКА Дауров перешел в "Аланию" 2
Полоз: с Кокориным в интернате "Локо" была такая же "химия", как сейчас с Уткиным в "Ростове" 2
Стало известно, почему Дзюба решил поддерживать форму в "Рубине"
Сенников - о матче с "Пари НН": если "Локомотив" не проиграет в физической подготовке, то должен побеждать эксклюзив
Все новости
-