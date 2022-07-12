- Договор - всегда дорога с двусторонним движением. Илья Кутепов пришел к нам, чтобы вернуться в большой футбол и параллельно принести пользу "Торпедо". Вопрос денег особо не стоял, договорились на приемлемых для клуба условиях. Илья - качественный футболист. Он доказал это на ЧМ-2018, где принял участие во всех матчах. Сомнений, что он нам поможет, не было ни у кого, - передает слова Маслова "Чемпионат".
Ранее стало известно, что 28-летний экс-центральный защитник московского "Спартака" и сборной России Илья Кутепов подписал контракт с вернувшимся в Российскую премьер-лигу после восьмилетнего отсутствия столичным "Торпедо". Соглашение было подписано по схеме "1+1", переход игрока из "Спартака" состоялся на правах свободного агента в связи с истечением срока действия контракта. В прошедшем сезоне на счету Кутепова 5 матчей в разных турнирах за основную команду красно-белых и 3 матча в ФНЛ за "Спартак-2".
Президент "Торпедо" Маслов - о подписании Кутепова: вопрос денег особо не стоял
Президент "Торпедо" Денис Маслов прокомментировал подписание контракта с экс-защитником "Спартака" Ильей Кутеповым.
Фото: РПЛ