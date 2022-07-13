"Не могу отрицать, что у нас есть предложение от "Маритиму". Это один из вариантов. Мы рассматриваем его. Но это не единственный клуб из Европы, который интересуется Гамидом. Есть клубы из Бельгии и Турции.
Надеюсь, что до конца недели мы все порешаем. Пока это мои надежды, нужно ведь решение игрока. Представители Агаларова также ведут переговоры с "Ахматом", – цитирует функционера "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Маритиму" из высшего дивизиона чемпионатов Португалии нацелен на подписание Агаларова и уже направил в "Уфу" предложение по покупке игрока.
"Уфа" по итогам предыдущего сезона Российской Премьер-лиги покинула элитный дивизион – башкирская команда уступила "Оренбургу" в стыковых матчах.
Агаларов стал лучшим бомбардиром минувшего розыгрыша национального первенства – он забил 19 мячей в 29-ти играх турнира.
Газизов: у "Уфы" есть предложение от "Маритиму" по Агаларову – до конца недели все решим
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал слухи об интересе к нападающему команды Гамиду Агаларову со стороны португальского "Маритиму".
Фото: ФК "Уфа"