"Уход Каттани повлияет на важные трансферы. Будет очень сложно найти "Спартаку" нужного человека, который поможет клубу развиваться и работать в правильном ключе. Это существенная потеря", — сказал Каррера.
Сегодня Лука Каттани ушёл с должности спортивного директора московского клуба. Сообщалось, что Лука уволился после провала с подписанием защитника "Антальяспора" Налдо в "Спартак".
13-июля 2021 года "Спартак" объявил о принятии Каттани в качестве спортивного директора. До этого Лука работал в скаутской службе "ПСЖ".
Каррера возглавил "красно-белых" в 2016 году после отставки Аленичева. Вместе с "гладиаторами" Массимо стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
Источник: "Чемпионат"
Каррера - о Каттани: это существенная потеря
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал уход Каттани из клуба.
Фото: "Чемпионат"