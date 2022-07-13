"Про предметный интерес из Турции я ещё как-то могу поверить, но Португалию и Бельгию — нет от слова совсем. В Португалии столько игроков. Если только он туда задаром или за треть от уфимской цены. В Бельгии тоже хватает своих футболистов: зачем им брать россиянина?" - заявил Червиченко.
Сегодня стало известно, что на нападающего "Уфы" Гамида Агаларова претендует "Маритиму".
В прошлом сезоне российский форвард провёл за уфимский клуб 29 матчей в РПЛ и забил в них 19 голов, став лучшим бомбардиром лиги. Ближайший преследователь Матео Кассьерра отличился 14 раз.
"Уфа" по итогам чемпионата набрала 30 очков и заняла 14 место. После чего уступила в переходных играх "Оренбургу" (2:2 и 1:2) и вылетела в Первую лигу.
Источник: "Чемпионат"
Червиченко: не верю в интерес к Агаларову из Португалии и Бельгии
Бывший владелец "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал интерес к Гамиду Агаларову из европейских чемпионатов.
Фото: "Чемпионат"