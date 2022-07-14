"На атаки Уткина мне без разницы. Хотя очень интересно, что в его постах я узнаю о себе то, чего не знаю сам. Мы не знакомы, он не был рядом с моей деятельностью - Василий не знает ее изнутри. Пожму ли руку? Зачем? Он же все про меня знает", - цитирует Федотова Чемпионат.
Владимир Федотов возглавил ЦСКА этим летом. На посту главного тренера армейцев он сменил Алексея Березуцкого. До столичного клуба Федотов работал в "Сочи". В сезоне-2021/22 сочинцы под его руководством финишировали на 2-м месте в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ).
В 1-м туре нового сезона чемпионата России ЦСКА на своем поле примет "Урал". Игра на "ВЭБ Арене" в Москве состоится в субботу, 16 июля. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.
Наставник ЦСКА Федотов ответил на критику Василия Уткина
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о своем отношении к критическим высказываниям в свой адрес со стороны журналиста и блогера Василия Уткина.
Фото: ПФК ЦСКА