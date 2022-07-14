"Чалов не мог вернуться к нам раньше 30 июня из-за сроков арендного соглашения. Федя заложил хороший фундамент, потому что, по его словам, тренировочный процесс в Швейцарии и у нас похож. "Базель" хочет его вернуть? Без Фёдора нам никуда, он нам очень нужен. Сейчас мы знакомимся, нацеливаем его на созидательные действия", - цитирует Федотова "Чемпионат".
Чалов провел вторую часть сезона в швейцарском "Базеле" на правах аренды. Он вышел на поле в 14-ти матчах национального первенства, в которых записал на свой счет 4 гола и 2 результативные передачи.
ЦСКА стал пятой командой минувшего розыгрыша Российской Премьер-лиги – "армейцы" набрали 50 очков в 30-ти играх турнира. 16 июля москвичи на своем поле сыграют против "Урала" в первом туре нового сезона чемпионата страны.
Федотов – о возможности возвращения Чалова в "Базель": ЦСКА без него никуда
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о возвращении в команду форварда Федора Чалова после аренды в "Базеле".
Фото: ПФК ЦСКА