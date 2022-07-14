По данным источника, "армейцы" хотят усилить центр обороны и готовы договориться с амстердамцами о трансфере аргентинского игрока.
Магальян провел минувший сезон в бельгийском "Андерлехте" на правах аренды – он сыграл в 24-х матчах чемпионата страны и записал на свой счет голевую передачу.
ЦСКА начнет новый сезон Российской Премьер-лиги с домашнего матча против "Урала" - он пройдет 16 июля и начнется в 15:00 по столичному времени.
Источник: "СЭ"
СМИ: ЦСКА нацелился на подписание защитника "Аякса" Лисандро Магальяна
Защитник "Аякса" Лисандро Магальян может перейти в ЦСКА.
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