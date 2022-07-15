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Агент Соу: было недопонимание, но Али обязательно вернется в "Ростов" в следующем году

Агент нападающего "Ростова" Али Соу Луиджи Соррентино прокомментировал переход своего подопечного в турецкий "Анкарагюджю".
Фото: ФК "Ростов"
- Почему Али ушел? Было некоторое недопонимание в клубе. Но не с тренером, речь не про него. Кое-что было, но ничего особенного. Али, конечно, вернется в следующем году. Естественно, в клубе не обрадовались его уходу. Но мы достигли договоренностей по всем вопросам, у нас сохранились отличные отношения, и Соу обязательно вернется в "Ростов", - передает слова Соррентино "РБ Спорт".

Ранее стало известно, что 28-летний гамбийский нападающий "Ростова" Али Соу приостановил контракт с клубом и заключил временное соглашение с турецким "Анкарагюджю", в котором проведет наступающий сезон. В прошедшем сезоне на счету Соу 19 матчей за желто-синих во всех турнирах, 4 забитых гола и 1 результативная передача. Летом 2021 года он был выкуплен "Ростовом" у софийского ЦСКА, сумма трансферной компенсации составила 3 миллиона евро.


Ростов Анкарагюджю Соу Российские трансферы
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