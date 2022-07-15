- Где бы хотелось увидеть Дзюбу? Было бы интересно посмотреть на Дзюбу в "Реале" (смеется). Но к делу это никакого отношения не имеет. Зачем что-то говорить? Придет время, и всё узнаем, - передает слова Семина Sport24.
33-летний нападающий Артем Дзюба после завершения прошедшего сезона покинул петербургский "Зенит" в связи с истечением срока действия контракта и на данный момент не подписал нового соглашения ни с одним клубом. Переговоры футболиста с руководителями команд, выступающих в чемпионате Турции, завершились неудачей. В настоящее время Дзюба находится в расположении вылетевшего в Первую лигу казанского "Рубина", с которым поддерживает физическую форму.
Семин: где бы хотелось увидеть Дзюбу? В "Реале"
Экс-главный тренер "Локомотива" и "Ростова" Юрий Семин прокомментировал карьерную ситуацию экс-нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"