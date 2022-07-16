"Мы с Лобановским дружили, но на этом (отношении к договорным играм, прим) разошлись. Он считал, что без этого невозможно. Я как-то раз написал, что надо играть всегда и везде. В одном из своих интервью Лобановский ответил — даже такой серьезный журналист, как Винокуров, говорит, что надо играть везде. Это невозможно! Он это оправдывал, это была его теория.
Была же история — их с Базилевичем наказали за это, когда тот тренировал ЦСКА. Объявили им обоим по предупреждению — а что еще с ними сделаешь?" - приводит слова Винокурова Sport24.
Советский журналист: Лобановский оправдывал договорные матчи, это была его теория
Футбольный журналист Валерий Винокуров высказался об отношении к договорным матчам экс-наставника киевского "Динамо" Валерия Лобановского.
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