"К Агаларову как к игроку большого таланта был естественный интерес со стороны ряда европейских клубов.
Сейчас можно уверенно сказать, что ближе всех, наверное, был бельгийский "Стандард". Я много общался со спортивным директором клуба Фергалом Харкином, который очень высокого мнения о Гамиде.
Клуб предлагал хорошие условия личного контракта, но не был готов серьёзно тратиться на трансфер, ссылаясь на политическую ситуацию и потенциальные риски в случае возможных будущих рекомендаций ФИФА", — цитирует агента "Чемпионат".
Ранее стало известно, что Агаларов продолжит карьеру в "Ахмате" - соглашение между игроком и грозненским клубом будет действовать до лета 2025 года.
До этого футболист выступал в составе "Уфы". По итогам минувшего сезона Российской Премьер-лиги 22-летний нападающий стал лучшим бомбардиром национального первенства – он записал на свой счет 19 голов в 29-ти играх.
"Уфа" завершила розыгрыш чемпионата страны в зоне стыковых матчей, но оказалась слабее "Оренбурга" и вылетела из элитного дивизиона.
Агент: ближе всех к подписанию Агаларова был бельгийский "Стандард"
Агент Джамал Акаев, занимавшийся трансфером форварда Гамида Агаларова в Европу, рассказал о переговорах с иностранными коллективами.
Фото: РФК "Ахмат"