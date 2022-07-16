"Был ли интерес от "Барселоны"? Мне ничего не приходило. Читал об этом только в соцсетях, а официального предложения не было. Остаюсь ли я в "Зените"? Да, конечно. У меня ещё четыре года по контракту", - цитирует футболиста "РБ Спорт".
В марте в СМИ появилась информация, что руководство каталонцев заинтересовано в подписании бразильца. Сообщается, что испанский гранд намерен усилить позицию левого защитника.
Вчера "Зенит" в первом туре Российской Премьер-лиги упустил победу над "Химками" пропустив гол на 85-й минуте – встреча завершилась со счетом 1:1.
Дуглас Сантос ответил на вопрос об интересе к нему со стороны "Барселоны"
Защитник "Зенита" Дуглас Сантос высказался о слухах относительно интересе к нему со стороны "Барселоны".
Фото: ФК "Зенит"