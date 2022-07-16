Кузьмичев прокомментировал интерес к нему со стороны топ-клубов

Защитник "Урала" Иван Кузьмичев отреагировал на слухи о том, что им интересуются топ-клубы РПЛ.

Фото: РПЛ





Иван Кузьмичев является воспитанником тольяттинской "Лады". Он перебрался в "



Напомним, в первом туре нового сезона Российской Премьер-лиги "Урал" в гостях проиграл

"Я — один из самых востребованных молодых русских защитников? Не люблю о себе говорить, пусть скажут люди. Я просто работаю, делаю свою работу и пытаюсь помочь команде. Чувствую ли я интерес от топ-клубов? Слухи были, видел, конечно, но стараюсь не обращать внимание на это. Посмотрим. Никаких официальных запросов не было, ни с кем не разговаривал", - цитирует Кузьмичева "СЭ" Иван Кузьмичев является воспитанником тольяттинской "Лады". Он перебрался в " Урал " в сентябре прошлого года. Также на счету центрального защитника два матча в составе молодежной сборной России Напомним, в первом туре нового сезона Российской Премьер-лиги "Урал" в гостях проиграл ЦСКА (0:2). Кузьмичев провел на поле все 90 минут. Контракт защитника с "Уралом" рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 800 тысяч евро. Ранее сообщалось, что интерес к трансферу Ивана проявляют " Спартак " и " Динамо ".