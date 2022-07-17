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Сорокин: показалось, что Газинский всплакнул во время прощания с "Краснодаром"

Защитник "Краснодара" Егор Сорокин рассказал о том, как проходило прощание Юрия Газинского с командой.
Фото: РПЛ
"Да, можно сказать, большую часть футбольной жизни отдал "Краснодару". Было трогательное прощание на стадионе в заключительном матче прошлого сезона. Мне показалось, он даже немного всплакнул. Может быть, на самом деле мошка в глаз попала, не знаю (смеется). Но было видно, что это эмоциональное прощание", - приводит слова Сорокина "Матч ТВ".

Юрий Газинский покинул "Краснодар" в конце сезона. Клуб не стал продлевать истекающий контракт с полузащитником. В этом году Газинскому исполняется 33 года. Футболист выступал за "Краснодар" с 2013 года, когда перебрался из "Торпедо". За это время он провел 283 матча за "быков", забил 14 голов и отдал 29 результативных передач. Также в активе Газинского один гол за 21 матч в сборной России.

В прошедшем сезоне Юрий провел 17 матчей в РПЛ, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.


Сорокин Газинский Краснодар
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