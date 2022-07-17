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Цорн: Иван Игнатьев очень хорошо себя показывает. Примем решение в конце следующей недели

Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн рассказал о будущем Ивана Игнатьева, который находится в расположении красно-зеленых.
Фото: ФК "Рубин"
"Мы ищем игрока в линию атаки. Кандидаты есть. Иван Игнатьев себя очень хорошо показывает. Ваня на следующей неделе тоже будет с нами. Решение по нему примем в конце недели. С точки зрения человеческих и спортивных качеств Иван показывает себя хорошо. Есть ли шанс, что он будет в "Локомотиве"? Шансы всегда есть", - цитирует Цорна "Чемпионат".

Последним клубом Ивана Игнатьева был "Рубин". В конце июня казанцы объявили, что договорились с футболистом о расторжении контракта по согласию сторон. После этого футболист прибыл в расположение "Локомотива" для прохождения просмотра.

Вторую половину прошедшего сезона Иван провел в "Крыльях Советов", где сыграл пять матчей, отметившись одним забитым голом. Всего на счету Игнатьева в завершившемся сезоне 15 выходов на поле и один гол.

В этом году Игнатьеву исполнилось 23 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,5 млн евро.


Цорн Игнатьев Ив Локомотив
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