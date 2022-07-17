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Йоканович рассказал, сможет ли "Динамо" рассчитывать на Шиманьского в этом сезоне

Главный тренер "Динамо" Славиша Йоканович оценил ситуацию с полузащитником бело-голубых Себастьяном Шиманьским.
Фото: РПЛ
"Он не работает с нами сейчас. Это очень хороший игрок. Думаю, в этом сезоне мы не сможем на него рассчитывать", - цитирует Йокановича "[leech=Фото: РПЛ]Матч ТВ[/leech]".

"Динамо" начало сезон Российской Премьер-лиги с ничейного результата матча с "Ростовом" - команды по одному разу поразили ворота соперника. На 16-й минуте встречи гол забил нападающий москвичей Вячеслав Грулев, а на 68-й минуте ворота Антона Шунина поразил Николай Комличенко.


Йоканович Динамо Шиманьски
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