"Я понимал, что такая вероятность существует, пусть и небольшая. Был к этому готов, абсолютно. Плюс была информация, что в списке Каттани из 8-10 иностранных и русских тренеров фигурировала и моя фамилия. Под каким номером — не могу сказать", - цитирует Бушманова "Чемпионат".
Летом стало известно, Паоло Ваноли покидает пост главного тренера "Спартака". Позднее красно-белых возглавил испанец Гильермо Абаскаль. Москвичи под руководством нового наставника проиграли "Зениту" в матче за Суперкубок России (0:4), а в первом туре национального первенства сыграли вничью с "Ахматом" (1:1).
Бушманов: был готов стать главным тренером "Спартака" - моя фамилия фигурировала в списке Каттани
Бывший тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов высказался о вероятности возглавить основную команду.
Фото: "Спорт-Экспресс"