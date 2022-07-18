"Я вернулся в "Спартак" в 2021 году, и мне была близка философия Руя Витории. Я видел и понимал, во что он хотел играть… Да, у него не получилось воплотить в жизнь все свои идеи — времени не хватило, — но это реально сильный, опытный тренер", - цитирует Бушманова "Чемпионат".
Витория возглавил "Спартак" прошлым летом после ухода из клуба Доменико Тедеско. Под руководством португальского специалиста красно-белые отыграли первую часть минувшего чемпионата – в декабре Витория покинул столичный коллектив, главным тренером стал Паоло Ваноли. Итальянец также проработал в клубе лишь полгода. Новый сезон "Спартак" начал с испанцем Гильермо Абаскалем в роли наставника команды.
Бушманов: в лице Витории у "Спартака" был реально сильный, опытный тренер – ему не хватило времени
Экс-тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов оценил работу Руя Витории на посту главного тренера основной команды красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"