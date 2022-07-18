"Думаю, что в Азербайджан Дзюба не поедет — договорился и останется в России. После нахождения в «Зените» тяжело окунутся в другую денежную реальность, но это придётся сделать. Рано или поздно договорится", - сказал Широков.
После окончания прошлого сезона российский нападающий Артём Дзюба и "Зенит" не стали подписывать новое трудовое соглашение.
Артём провёл 7 лет в составе "сине-бело-голубых". В Санкт-Петербурге Дзюба стал четырёхкратным чемпионом России, дважды завоевал Кубок России, четыре раза брал Суперкубок страны и дважды становился бронзовым призёром РПЛ.
Ранее сообщалось, что форвардом интересуются азербайджанские клубы "Нефтчи" и "Карабах".
Источник: "Чемпионат"
Широков - о Дзюбе: после "Зенита" тяжело окунуться в другую денежную реальность
Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о возможном переходе Артёма Дзюбы в один из клубов Азербайджана.
Фото: "Чемпионат"