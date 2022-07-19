"Он в порядке. В конце июня ему сделали операцию [на ахилле] в Барселоне. Сейчас он активно восстанавливается, его состояние намного лучше. Мы ожидаем, что он вернется в Баковку на этой неделе. Он получит полную медицинскую поддержку здесь. Во второй половине сезона он сможет вернуться на поле", - цитирует Рентериа "СЭ".
Напомним, ранее сегодня пресс-служба "Локомотива" объявила, что Рифат Жемалетдинов выбыл из строя на срок от 7 до 9 месяцев. Сообщалось, что у него выявили серьезное повреждение ахиллова сухожилия.
Рифат Жемалетдинов в минувшем сезоне сыграл за "Локомотив" 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 7 результативных передач. Контракт Жемалетдинова с "Локо" рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 млн евро.
В "Локомотиве" рассказали, когда стоит ожидать возвращение Жемалетдинова после травмы
Директор "Локомотива" по медицине Хорхе Рентериа прокомментировал восстановление Рифата Жемалетдинова после повреждения.
Фото: ФК "Локомотив"