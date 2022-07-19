Петржела - о "Зените": бразильцы - лучше, чем африканцы. Но с ними будут проблемы

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал трансферную кампанию сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
Напомним, сегодня петербургский клуб официально объявил о подписании контрактов с бразильцами Иваном Куарезмой и Густаво Мантуаном. Оба игрока перешли в "Зенит" на правах аренды до конца сезона-2022/23 из "Коринтианса".

Теперь в составе "Зенита" 7 бразильцев - также за петербуржцев выступают Родригао, Дуглас Сантос, Малком, Клаудиньо и Вендел.

"Бразильцы - это лучше, чем африканцы. Футболисты они хорошие. Но и с ними будут проблемы. Знаете, как у нас говорят в Чехии: это как команда в команде. Это никогда не бывает хорошо. Тем более что бразильцы они такие - дома сидеть не будут. Они любят жизнь: дискотеки, девушки, попить. Надо их держать строго", - цитирует Петржелу РБ Спорт.

"Зенит" в 1-м туре нового сезона Российской Премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с "Химками". Гостевой матч сине-бело-голубых завершился со счетом 1:1. Единственный гол в составе петербуржцев забил Вендел.

В пятницу, 22 июля, "Зенит" на своем поле примет самарские "Крылья Советов". Эта игра начнется на "Газпром Арене" в 20:00 мск.


Петржела Зенит
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