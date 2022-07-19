Ранее появилась информация, что петербургский клуб продлит контракт с бразильцем до 2027 года. Сообщалось, что интерес к игроку проявлял "Фламенго".
"Поздравляю "Зенит", если они действительно сохранили Вендела. Молодцы. Вендел - это топ-звезда нашей лиги, лучший игрок РПЛ на данный момент, ярчайший футболист.
В любом случае, если Вендел останется в "Зените" на следующий сезон, это показатель хорошей работы тренера и руководства", - приводит слова Семина РБ Спорт.
Полузащитник Вендел перешел в "Зенит" в 2020 году из "Спортинга". В общей сложности за "Зенит" полузащитник провел 57 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 8 результативных передач. Контракт Вендела с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2025 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 19 млн евро.
"Топ-звезда нашей лиги, ярчайший футболист". Семин назвал лучшего игрока РПЛ
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о полузащитнике "Зенита" Венделе.
Фото: ФК "Зенит"