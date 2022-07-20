"На самом деле ситуация опасная. Уедет, например, Клаудиньо – возьмут еще пятерых Иванов. Пляж большой, понимаете? Завтра они забастовку устроят – и думай, что хочешь… Они все гуляют, у них жизнь такая веселая. Появляются деньги, и крыша едет", - цитирует Овчинникова "РБ Спорт".
Этим летом бразильский форвард "Зенита" Юри Алберто отправился в "Коринтианс" на правах аренды – в обратном направлении в аренду последовали голкипер Иван и полузащитник Густаво Мантуан.
"Зенит" начал новый сезон с победы в матче за Суперкубок России над "Спартаком". В первом туре чемпионата страны подопечные Сергея Семака сыграли вничью с "Химками" (1:1).
Овчинников – о бразильцах в "Зените": ситуация опасная – когда у них появляются деньги, крыша едет
Бывший тренер нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников поделился мнением о действиях "Зенита" на трансферном рынке.
Фото: ФК "Зенит"