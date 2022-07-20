"Теперь за скандирование болельщиками ненормативной лексики штраф в РПЛ может быть до 200 тысяч рублей. В случае попадания пиротехники в игрока или в официальных лиц клуба, матча санкция может составить до одного миллиона рублей", - сказал Григорьянц.
Ранее за ненормативную лексику за первый матч был штраф 10 тысяч рублей, за второй 20 тысяч, за третий матч — 30. В Первой, Второй лиге раньше был штраф 10 тысяч.
Сезон-2022/2023 начался 15 июля. После первого тура турнирную таблицу возглавляют "Крылья Советов", на втором месте расположился "Сочи", а на третьем - ПФК ЦСКА.
Действующим чемпионом страны является "Зенит".
Источник: "Чемпионат"
КДК РФС ужесточил санкции за поведение болельщиков во время матчей РПЛ
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие штрафы теперь будут получать болельщики за правонарушения во время матчей.
Фото: ФК "Динамо"