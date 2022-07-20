"Они видят слабые и сильные качества в нашей команде. То же самое будем искать и мы. Нас ждёт очень интересный и очень сложный поединок", - сказал Федотов.
Матч ЦСКА и "Сочи" состоится в рамках 2-го тура "Мир РПЛ" и назначен на 23 июля в 15:00 по московскому времени на стадионе "ВЭБ Арена".
В первом туре "красно-синие" обыграли дома "Урал" со счётом 2:0. Голами отличились Иван Обляков и Хорхе Карраскаль.
"Сочи" переиграл "Торпедо" на "Арене Химки" со счётом 3:1. Забитыми мячами в составе гостей отметились Ибрагим Цаллагов, Владислав Сарвели и Георгий Мелкадзе.
Источник: "Чемпионат"
Федотов: в "Сочи" видят слабые и сильные качества ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал предстоящий матч своей команды с "Сочи".
Фото: "Чемпионат"