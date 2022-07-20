Федотов: в "Сочи" видят слабые и сильные качества ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал предстоящий матч своей команды с "Сочи".

Фото: "Чемпионат"
"Они видят слабые и сильные качества в нашей команде. То же самое будем искать и мы. Нас ждёт очень интересный и очень сложный поединок", - сказал Федотов.

Матч ЦСКА и "Сочи" состоится в рамках 2-го тура "Мир РПЛ" и назначен на 23 июля в 15:00 по московскому времени на стадионе "ВЭБ Арена".

В первом туре "красно-синие" обыграли дома "Урал" со счётом 2:0. Голами отличились Иван Обляков и Хорхе Карраскаль.

"Сочи" переиграл "Торпедо" на "Арене Химки" со счётом 3:1. Забитыми мячами в составе гостей отметились Ибрагим Цаллагов, Владислав Сарвели и Георгий Мелкадзе.

Источник: "Чемпионат"


Федотов ЦСКА Сочи
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

Агент Игнатьева прокомментировал информацию о подписании контракта с "Локомотивом"
Урунов может продолжить карьеру в Иране
Сенников: если "Локо" не взвинтит скорость, в матче с "Ростовом" ему будет тяжело эксклюзив
Игроков белорусского "Торпедо-БелАЗ" после поражения проверили алкотестером и перевели на 7-часовой рабочий день 1
СМИ: ЭСК признала правоту Безбородова по всем эпизодам, по которым обращался "Спартак" после матча с "Ахматом" 23
Группа "Моя Мишель" выступит перед матчем "Краснодар" - "Спартак"
"Барселона" официально представила Левандовски (фото)
Евгений Савин купил клуб на Кипре 3
Источник: Зинченко подписал контракт с "Арсеналом"
Источник: Иван Игнатьев подпишет контракт с "Локомотивом" 8
Глебов - о перспективах "Ростова": нужно ставить максимальные задачи 2
Источник: Шиманьски переходит в "Фейеноорд"
Канчельскис: "Спартак" в ближайшие четыре года не станет чемпионом 6
Официально: Пиняев почувствовал недомогание на тренировке 1
Врач "Крыльев Советов" - о Пиняеве: какая реанимация? Смеетесь? 2
Источник: стал известен диагноз Сергея Пиняева 2
Хохлов: на бумаге «Динамо» - фаворит в матче с «Торпедо». Но накал борьбы ожидается хороший 1
Петржела - о количестве бразильцев в "Зените": это уже проблема 6
Фукс вернулся к тренировкам ЦСКА
17-летний игрок "Крыльев" Сергей Пиняев был доставлен в реанимацию 9
Федотов: в "Сочи" видят слабые и сильные качества ЦСКА 1
Ответный матч ветеранов "Спартака" и "Зенита" состоится 2 сентября 4
Масалитин: кажется, Федотов не по-хорошему расстался с «Сочи». Этот момент выйдет с ЦСКА на первый план эксклюзив
"Енисей" проведёт первые матчи Первой лиги в манеже 1
КДК РФС ужесточил санкции за поведение болельщиков во время матчей РПЛ 5
Агент Айхана: ЦСКА со мной не контактировал. Каан останется в "Сассуоло" 1
Абаскаль получил штраф за выход из технической зоны "Спартака" в матче против "Ахмата" 2
СМИ: ЦСКА в ближайшее время подпишет контракт с защитником "Сассуоло" Айханом 2
Источник: чилиец Мендес прилетит в Россию позже из-за остановки в ОАЭ. Его может подписать ЦСКА
"Рома" объявила о переходе Пауло Дибалы 1
Все новости
-