Пиняев упал на газон после чувства усталости. Травинка не стала виной тяжёлого состояния Сергея.
Пневмоторакс – это скопление воздуха в плевральной полости, которое приводит к коллапсу лёгкого. Он появляется из-за травм или медицинских манипуляций.
Ранее стало известно, что 17-летний полузащитник не смог продолжить тренировку и был доставлен в реанимацию. После чего у Сергея парализовало руку.
22 сентября 2021 года Сергей Пиняев стал самым молодым автором дубля в истории Кубка России в возрасте 16 лет и 10 месяцев, забив два гола команде "Знамя" (10:0). Дебютный гол в РПЛ забил 11 декабря 2021 в ворота казанского "Рубина".
Источник: "Чемпионат"
Источник: стал известен диагноз Сергея Пиняева
У Сергея Пиняева диагностирован пневмоторакс.
Фото: "Чемпионат"