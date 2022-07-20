"Какая реанимация? Вы что, смеетесь?! Кто вам пустил такую утку? Он находится на обследовании. Завтра получите точную информацию по поводу Пиняева. Он чувствует себя прекрасно", - сказал Чачаев.
Ранее стало известно, что 17-летний полузащитник самарцев не смог завершить тренировку и был доставлен в реанимацию. У футболиста диагностировали пневмоторакс.
22 сентября 2021 года Сергей Пиняев стал самым молодым автором дубля в истории Кубка России в возрасте 16 лет и 10 месяцев, забив два гола команде "Знамя" (10:0). Дебютный гол в РПЛ забил 11 декабря 2021 в ворота казанского "Рубина".
Источник: "Sport24"
Врач "Крыльев Советов" - о Пиняеве: какая реанимация? Смеетесь?
Врач "Крыльев Советов" Кюри Чачаев прокомментировал состояние полузащитника Сергея Пиняева.
Фото: "Матч ТВ"