"Остались два предложения от российского и зарубежного клубов. Ведем диалог. Как мы определимся, вы узнаете, какой вариант был приоритетным.
"Динамо" не выходило на Ивана? Нет, не выходило. В России интересует только РПЛ. Это наше совместное желание с Иваном", - заявил агент.
Напомним, в апреле стало известно, что Новосельцев расторг контракт с тульским "Арсеналом", за который выступал с лета прошлого года. Сообщалось, что у Ивана случился конфликт с президентом туляков Гурамом Аджоевым, который привел к уходу футболиста из клуба.
В прошедшем сезоне на счету Новосельцева 15 матчей в РПЛ, в которых он отметился одним забитым мячом. Ранее защитник также играл за "Сочи", "Зенит", "Ростов", "Анжи" и "Торпедо".
Источник: РБ Спорт
Агент Новосельцева: в России интересует только РПЛ. "Динамо" на нас не выходило
Александр Клюев, агент защитника Ивана Новосельцева, прокомментировал будущее своего клиента.
Фото: "Арсенал" (Тула)