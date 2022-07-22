"С какими трудностями пришлось столкнуться после 24 февраля? Тяжелый момент. В команде меня поддержали. Они с понимаем отнеслись, отстранили от всех интервью.
Была история с игрой против киевского "Динамо". Мы вместе с клубом решили, что тоже не стоит накалять обстановку.
Знаю, много говорили о русофобии... Но я с этим ни разу в Швейцарии не столкнулся. Никаких косых взглядов не было", - цитирует Чалова "СЭ".
Напомним, Федор Чалов выступал за "Базель" на правах аренды во второй части минувшего сезона. В швейцарском клубе россиянин провел в общей сложности 16 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
Летом Чалов вернулся в ЦСКА. В текущем сезоне Чалов провел 1 матч за армейцев - он сыграл 70 минут в игре против "Урала" (2:0) в рамках 1-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Всего за армейский клуб 24-летний футболист сыграл в 180 матчах, на его счету 49 забитых мячей и 33 голевые передачи. Контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года, портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 6 млн евро.
Чалов: ни разу не столкнулся с русофобией в Швейцарии
Форвард ЦСКА Федор Чалов рассказал об отношении к нему в Швейцарии на фоне событий в мире во время его выступлений за местный "Базель".
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