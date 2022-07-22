Напомним, Жигулев был на просмотре в столичном клубе. Вчера стало известно, что красно-белые приняли решение не подписывать полноценный контракт с футболистом.
"Тренер был доволен и хотел, чтобы я остался в команде, но сказали ждать. Думаю, при большом количестве футболистов со мной не смогли подписать контракт. Конечно, расстроился от такого решения. Я хотел остаться в "Спартаке", но был готов к любому ответу", - сказал Жигулев.
Илья Жигулев летом прошлого года перебрался в польский "Заглембе" из города Любин. За новую команду полузащитник успел провести 15 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. В апреле клуб объявил о расторжении контракта с российским полузащитником.
Сейчас Жигулев находится в статусе свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 750 тысяч евро.
Источник: РИА Новости
Жигулев: Абаскаль хотел, чтобы я остался в "Спартаке"
Полузащитник Илья Жигулев рассказал о несостоявшемся переходе в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"