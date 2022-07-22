"По окончании сезона поступило два предложения — от московского "Спартака" и владикавказского… ответил согласием Романцеву. Съездил с москвичами на мини-турнир в Германию, провёл все матчи на Кубке Содружества. Без контракта – мы предварительно оговорили все условия, ещё до отъезда на сбор.
На бумаге клуб прописал совсем не те условия, о которых договаривались на словах… Естественно, я не стал ничего подписывать", - цитирует Тетрадзе "Чемпионат".
Речь идет о событиях 1994-1995 года. После несостоявшегося перехода в "Спартак" футболист подписал контракт с "Аланией". По итогам чемпионата России сезона 1995 владикавказский коллектив стал золотым медалистом первенства, москвичи завоевали бронзу.
"Спартак" начал действующий сезон с ничьей в матче с "Ахматом" - 1:1. Красно-белые уступали в счете большую часть основного времени, но незадолго до окончания второго тайма ворота грозненцев поразил полузащитник столичной команды Виктор Мозес.
Тетрадзе: в 1994 году согласился перейти в "Спартак", но клуб прописал не те условия, о которых договаривались
Экс-футболист сборной России Омари Тетрадзе поделился подробностями конфликта со "Спартаком" после чемпионата мира 1994.
Фото: ФК "Тобол"