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Бубнов: футболисты "Крыльев" недорабатывают, играют недисциплинированно. Зенитовцы обходили их, словно те были стойками

Экс-игрок "Динамо" и "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал крупное поражение "Крыльев Советов" в выездном матче 2 тура РПЛ против "Зенита" (0:3).
Фото: Sportbox
- Я ждал от самарцев более агрессивной игры в атаке, однако они даже одного мяча не заслужили. Что касается защиты, то еще по первому туру было видно, что у них проблемы. Это плохо сказывается на нервах. Неспроста они уже в первом тайме начали ругаться друг на друга. Футболисты недорабатывают, играют крайне недисциплинированно. Уже к 12-й минуте команда получила два глупых пенальти. А затем продемонстрировала свою несостоятельность в обороне, позволив "Зениту" разыграть голевую комбинацию. Петербуржцы обходили гостей, словно те были стойками! Так играть в обороне нельзя, - передает слова Бубнова Sportbox.

Матч 2 тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Крылья Советов" завершился крупной победой сине-бело-голубых со счетом 3:0. Первый гол хозяева поля забили уже на 5 минуте игры, когда атакующий полузащитник Андрей Мостовой добил мяч в ворота после собственного удара с пенальти, отраженного голкипером волжан Иваном Ломаевым. На 12 минуте полузащитник Далер Кузяев также с 11-метрового удара удвоил счет. На 31 минуте Мостовой оформил дубль, разыграв красивую комбинацию с Дугласом Сантосом, Малкомом и Клаудиньо. Эта победа вывела "Зенит" в лидеры турнирной таблицы РПЛ по ходу текущего тура, "Крылья Советов" опустились с первой строчки на промежуточную четвертую.


Зенит Крылья Советов Бубнов
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