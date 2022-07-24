Напомним, ранее комментатор Роман Нагучев сообщал, что "Спартак" интересуется Юргановым.
"На меня из "Спартака" никто не выходил, я сам узнал об этом от одноклубников. Они мне сказали: "Ты куда собрался?" А я им: "Вы про что вообще говорите?" Но приятно, если "Спартак" действительно интересуется. Меня все устраивает в "Сочи". Готов остаться здесь и дальше идти с клубом, развиваться и расти", - цитирует Юрганова Sport24.
Игорь Юрганов выступает за "Сочи" с лета 2018 когда. С тех пор он на правах аренды переходил в "Тамбов" и "Балтику". В нынешнем сезоне на счету центрального защитника сочинцев два матча, в которых он не отмечался результативными действиями. Контракт Юрганова с клубом рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1 млн евро.
Юрганов: приятно, если "Спартак" действительно интересуется
Защитник "Сочи" Игорь Юрганов прокомментировал информацию о том, что в его услугах заинтересован "Спартак"
Фото: РПЛ