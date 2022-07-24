"Я написал Пиняеву на следующий день после произошедшего с ним. Узнал как у него дела. Он написал, что все хорошо и, что через месяц вернется. Потом пошли какие-то новости про полгода. Хочется пожелать ему всего самого наилучшего, чтобы маленький вернулся в строй и радовал нас своей игрой", - приводит слова Чернова "Чемпионат".
Напомним, ранее стало известно, что Пиняеву стало плохо во время тренировки "Крыльев". После этого футболиста отвезли в клинику, где после консилиума врачей футболисту диагностировали пневмоторакс. Игроку может потребоваться операция. Кроме того, до этого сообщалось, что срок восстановления Пиняева составит до полугода.
В стартовом туре РПЛ против "Оренбурга" (4:2) Пиняев впервые вышел в стартовом составе в матче высшего дивизиона и провел на поле 77 минут.
Чернов: Пиняев написал, что через месяц вернется. Хочется, чтобы маленький радовал нас своей игрой
Защитник "Спартака" Никита Чернов рассказал о состоянии экс-партнера по "Крыльям Советов" Сергея Пиняева.
Фото: РПЛ